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        Yolcu gemisi "L'austral" Alanya Limanı'na demirledi

        Fransa bayraklı "L'austral" adlı kruvaziyer, 214 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 20.05.2024 - 09:50
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        Yolcu gemisi "L'austral" Alanya Limanı'na demirledi
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        Fransa bayraklı "L'austral" adlı kruvaziyer, 214 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Çıktığı Akdeniz turunda rotasını Alanya'ya çeviren 142 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaştı.

        Gemide, çoğu Fransız 214 yolcu ve 142 personel bulunuyor.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, gün boyunca kentte kalarak tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapacak.

        "L'austral", akşam Kuşadası'na hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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