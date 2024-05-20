Yolcu gemisi "L'austral" Alanya Limanı'na demirledi
Fransa bayraklı "L'austral" adlı kruvaziyer, 214 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Fransa bayraklı "L'austral" adlı kruvaziyer, 214 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Çıktığı Akdeniz turunda rotasını Alanya'ya çeviren 142 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaştı.
Gemide, çoğu Fransız 214 yolcu ve 142 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, gün boyunca kentte kalarak tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapacak.
"L'austral", akşam Kuşadası'na hareket edecek.
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