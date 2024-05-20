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        Alanya'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:45
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        Alanya'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.

        Toslak Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Peker'i (72), evinin bahçesinde hareketsiz yatarken gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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