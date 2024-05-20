Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Denetimlerde durdurulan bir araçta yapılan aramada 99 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik çalışmalar yaptı.

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