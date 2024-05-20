Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik çalışmalar yaptı.

        Denetimlerde durdurulan bir araçta yapılan aramada 99 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Otele 4 ayrı zamanda kurşun yağdırdı!
        Otele 4 ayrı zamanda kurşun yağdırdı!
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        "Partiyi mahvettiler!"
        "Partiyi mahvettiler!"
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu

        Benzer Haberler

        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze Konseri" verdi
        Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze Konseri" verdi
        Antalya Dünya Çocuklar Kupası tamamlandı
        Antalya Dünya Çocuklar Kupası tamamlandı
        Antalya'nın iç sularında kaçak balık avına dronlu takip
        Antalya'nın iç sularında kaçak balık avına dronlu takip
        Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
        Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı