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        Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı

        Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off sıralama 3-4'üncülük mücadelesi ikinci maçında Kastamonu Belediyespor'u 43-39 yenerek, sezonu üçüncü sırada bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:07 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:07
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        Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı
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        Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off sıralama 3-4'üncülük mücadelesi ikinci maçında Kastamonu Belediyespor'u 43-39 yenerek, sezonu üçüncü sırada bitirdi.

        Antalya temsilcisi, Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da 18 Mayıs'ta rakibiyle oynadığı ilk maçı da 40-38 kazanmıştı. Bu sonuçla Kastamonu Belediyespor ligi 4. sırada tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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