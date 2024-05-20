Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı

Antalya temsilcisi, Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da 18 Mayıs'ta rakibiyle oynadığı ilk maçı da 40-38 kazanmıştı. Bu sonuçla Kastamonu Belediyespor ligi 4. sırada tamamladı.

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