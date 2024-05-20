Antalya'da dereye yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ali T. idaresindeki 07 DT 781 plakalı otomobil, Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli mevkisinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçtaki yolculardan Şerife T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar sürücü Ali T. ile araçta bulunan Safibaz T. ve Remzi B. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şerife T'nin cenazesi, incelemenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.