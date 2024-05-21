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        Depremzede yüksek lisans öğrencileri akademik hayallerinden vazgeçmedi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri yaşayan 3 yüksek lisans öğrencisi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda akademik eğitimlerine devam ederek yaşama tutunuyorlar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:14 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:14
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        Depremzede yüksek lisans öğrencileri akademik hayallerinden vazgeçmedi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri yaşayan 3 yüksek lisans öğrencisi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda akademik eğitimlerine devam ederek yaşama tutunuyorlar.

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda yüksek lisans eğitimi alan Nuriye Zümrüt Balkan Adana'da, Emrah Arık ve Oğuzhan Günbaz ise Osmaniye'de depremi yaşadı.

        Depremin yarattığı sıkıntıların ardından akademik eğitimlerine yoğunlaşan üç öğrenci, hazırladıkları çalışmalarla Antalya'da düzenlenen 5. Rekçad Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresine katıldı.

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Servet Reyhan, AA muhabirine, depremzedelerin depresyon, uyku sorunları, artan fiziksel sağlık sorunları ve travma sonrası stres bozuklukları karşı karşıya kaldığını anlattı.

        Bu sorunlarla başa çıkmak için sporun güçlü bir araç olduğunu vurgulayan Reyhan, bu nedenle yüksek lisans öğrencilerinin, depremden sonra psikolojik dayanıklılık ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik ettiklerini söyledi.

        Doç. Dr. Reyhan, "Bu süreçte, öğrencilerimizin bilimsel yeterlilik düzeylerini artırmak ve kendilerini geliştirmek amacıyla yapılan güncel çalışmaları takip etmelerini hedefliyoruz. 5 sözlü bildiriyle kongreye katılmamız, depremzede öğrencilerimizin bilim yolunda ilerlemeleri için önemli bir adım olmuştur. Organizasyon sonucunda öğrencilerin edindiği deneyimlerin alanla ilgili bilgi düzeylerini ve öz güvenlerini geliştirdiği söylenebilir. " diye konuştu.

        - "Motivasyonumuzu yeniden kazanmamızı sağladılar"

        Depreme Adana'da yakalanan yüksek lisans öğrencisi Nuriye Zümrüt Balkan, deprem sürecinde yaşadıkları olumsuzluklar ve eğitim ortamından uzak kalmaları ile ortaya çıkan duygu durum bozukluğunu en olumlu şekilde yönetebilmelerini, aldıkları akademik desteğe borçlu olduklarını dile getirdi.

        Kongreye katılmalarının kendileri açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Balkan, "Kaybolan motivasyonumuzu yeniden kazanmamızı sağladılar. Her zaman bizlere öğrettikleri gibi sporun sosyalleşme ve iyileştirme gücünü çalışmalarımıza entegre ederek bilimsel ve toplumsal alanda fayda sağlayan bilim uzmanlığı yolunda önemli bir adım atmış bulunmaktayım." dedi.

        Deprem anında Osmaniye'de bulunan yüksek lisans öğrencisi Emrah Arık ise hocalarının teşvikleriyle depremden etkilenen öğrenciler olarak bu kongreye katılabildiklerini söyledi.

        Yüksek lisans öğrencisi Oğuzhan Günbaz da depremden hem psikolojik hem de maddi açıdan çok etkilendiklerini belirtti.

        Üniversitesinin sağladığı imkanlar ve rehberliğin deprem sonrası yaşadıkları her türlü zorluğu aşmalarına yardımcı olduğunu dile getiren Günbaz, "Başarılı, eğlenceli ve bilimin ön planda olduğu bu kongrede edindiğimiz bilgi ve deneyimlerle, akademik çalışmalarımızda sporun geleceğini şekillendirmek üzere önemli adımlar atmaya ve alanımızda özverili bir şekilde daha çok çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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