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        Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Antalya'da konser verecek

        Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 31 Temmuz'da Antalya'da müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:02
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        Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Antalya'da konser verecek
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        Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 31 Temmuz'da Antalya'da müzikseverlerle buluşacak.

        Regnum Carya'dan yapılan açıklamaya göre, "Regnum Live in Concerts" kapsamında müziğin uluslararası yıldızlarından Grammy ödüllü Ricky Martin ağırlanacak.

        Hayranlarıyla yeniden buluşmak ve sevilen şarkılarını seslendirmek için Antalya'ya gelecek olan Martin, Belek'teki Regnum Carya'nın Pearl Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.

        "Regnum Live in Concert" serisi daha önce Jennifer Lopez, Dua Lipa, Christina Aguilera, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo, James Arthur, Tom Odell, Pink Martini ve Anne Marie gibi dünya yıldızlarının unutulmaz konserlerine ev sahipliği yapmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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