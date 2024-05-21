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        Antalya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:00
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        Antalya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

        Toros Mahallesi 801 Sokak'ta dün akşam saatlerinde Alper Aldemir (45), K.C.İ. (19) ve H.Ç. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.C.İ, silahla ateş ederek Aldemir'i yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aldemir müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cenaze, Aldemir'in yakınları tarafından teslim alındı.

        Öte yandan kaçan şüpheliler K.C.İ, H.Ç. ve M.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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