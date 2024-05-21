Antalya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Toros Mahallesi 801 Sokak'ta dün akşam saatlerinde Alper Aldemir (45), K.C.İ. (19) ve H.Ç. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

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