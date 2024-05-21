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        GÜNCELLEME - Antalya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyede

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:20 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:20
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        GÜNCELLEME - Antalya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyede
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Toros Mahallesi 801 Sokak'ta dün akşam saatlerinde Alper Aldemir (45), K.C.İ. (19) ve H.Ç. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.C.İ, silahla ateş ederek Aldemir'i yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aldemir müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cenaze, Aldemir'in yakınları tarafından teslim alındı.

        Kaçan zanlılar K.C.İ, H.Ç. ve M.T. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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