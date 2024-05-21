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        Alanya'da drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza kesildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı tespit edilen sürücüye 45 bin 210 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:54 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:54
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        Alanya'da drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza kesildi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı tespit edilen sürücüye 45 bin 210 lira ceza uygulandı.

        Kargıcak Mahallesi'nde bulunan kavşakta otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsü M.Y'ye, ehliyetsiz araç kullandığı ve drift yaptığı gerekçesiyle 45 bin 210 lira ceza kesildi.

        Öte yandan, sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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