Alanya'da drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı tespit edilen sürücüye 45 bin 210 lira ceza uygulandı.

Kargıcak Mahallesi'nde bulunan kavşakta otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsü M.Y'ye, ehliyetsiz araç kullandığı ve drift yaptığı gerekçesiyle 45 bin 210 lira ceza kesildi.

Öte yandan, sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.