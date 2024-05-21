Antalya'daki Çerkesler, 160. yılında soykırımı ve sürgünü andı

Antalya'da yaşayan Çerkesler, Çerkes sürgünü ve soykırımını 160. yılında andı.

Attalos Heykeli önünde ellerinde bayraklarla toplanan Çerkesler, basın açıklaması düzenledi.

Çerkes Derneği adına konuşma yapan Şevval Cankat, şunları kaydetti:

"21 Mayıs, Çarlık Rusyası'na karşı 101 yıl süren özgürlük savaşını kaybettiğimiz, tarihi vatanımız Çerkesya'dan sürgün edildiğimiz, nüfusumuzun yüzde 90’ını soykırım ve sürgüne kurban verdiğimiz ve emperyalist Çarlık Rusyası'nın zaferini dünyaya ilan ettiği gündür. Bugün hala hem anavatanımızda hem de diasporada gelecek kaygısı içerisinde yaşıyor, asimile oluyorsak ve varlığımız tehdit altındaysa bunun nedeni Rusya Federasyonu'nun Çerkes Soykırımı'nı tanımaya ve sonuçlarını telafi etmeye yanaşmıyor, inkar etmeyi yeğliyor ve Çarlık Rusyası'nın politikalarının hala devam ettiriyor olmasıdır. Biz Çerkesler Çerkesya'nın yerli halkıyız. Dilimiz, kültürümüz, gelenek göreneklerimiz ve yaşam biçimimiz Çerkesya'da yaşadığımız binlerce yıl içinde şekillendi."