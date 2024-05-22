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        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:51 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:51
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        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı'nda kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        Belirlenen iş yerleri ve eve düzenlenen baskında, 210 kilogram kıyılmış tütün, 425 bin boş makaron ve 590 bin dolu makaron ele geçirildi.

        Operasyonda, zanlılar K.B. ve A.K. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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