Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Belirlenen iş yerleri ve eve düzenlenen baskında, 210 kilogram kıyılmış tütün, 425 bin boş makaron ve 590 bin dolu makaron ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı'nda kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

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