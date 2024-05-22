Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Antalya'da düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:24 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da firari 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Çalışma kapsamında, Kepez ilçesinde 2022'de meydana gelen "kasten öldürme" olayının hükümlüleri M.K. ve A.K'nin ormanlık alanlarda gizlendikleri ve hayvancılıkla uğraştıkları tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonda M.K. ve A.K. yakalandı.

        Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
        'Mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Timur ve Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
        Timur ve Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        4 aylık hamile eşini 25 kez bıçaklamıştı! İşte cezası!
        4 aylık hamile eşini 25 kez bıçaklamıştı! İşte cezası!
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"

        Benzer Haberler

        Yıkımı yılan hikayesine dönen, lüks otellerin kaçak komşuları için son 6 ay
        Yıkımı yılan hikayesine dönen, lüks otellerin kaçak komşuları için son 6 ay
        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Valilikte görevli müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına incele...
        Valilikte görevli müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına incele...
        Antalya'daki Çerkesler, 160. yılında soykırımı ve sürgünü andı
        Antalya'daki Çerkesler, 160. yılında soykırımı ve sürgünü andı
        Alanya'da drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza kesildi
        Alanya'da drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza kesildi
        16. Uluslararası Tiyatro Festivali yapıldı
        16. Uluslararası Tiyatro Festivali yapıldı