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        Antalya, turizmde yeni hedefler peşinde

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, koordinasyonlu çalışma ile bu yıl Antalya'da 20 milyonu aşkın misafiri ağırlamayı planladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:55
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        Antalya, turizmde yeni hedefler peşinde
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, koordinasyonlu çalışma ile bu yıl Antalya'da 20 milyonu aşkın misafiri ağırlamayı planladıklarını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen geleneksel aylık buluşmada turizm planları, mevcut durumu ve hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu.

        Türkiye'de bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm sektörünün gün geçtikçe büyüdüğünü ve Antalya'nın bunda önemli bir payı bulunduğunu aktaran Şahin, "Ülkemizin ve Antalya'mızın nezdinde turizm gelirlerimiz hızla büyüyor, ülkemizin ekonomik menfaati için bu çok önemli. Bu sene ülke olarak 60 milyar dolar, kısa bir süre sonra da 80 milyar dolar hedefine ulaşarak turizmde yeni bir rekor kırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Antalya'nın bu yıla turizm açısından iyi başladığını belirten Şahin, turist sayısında geçen yılın rekorunu aşmayı hedeflediklerini bildirdi.

        Tüm çalışmaların olumlu ilerlediğini anlatan Şahin, "Her şey istediğimiz çizgide gidiyor. Bunun devamının gelmesi için sektör temsilcileri ile uyum içinde çalışıp detaylı planlama ve koordinasyon ile Antalya'da 20 milyonu aşkın misafiri ağırlayacağız. Amacımız bu rakamı artırarak devam ettirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Şahin, toplantıda turizm sektörü temsilcilerinin taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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