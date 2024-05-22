Mahra'nın anne ve babasının kurduğu derneğin üye sayısı her geçen gün artıyor

OKTAY ÖZDEN-SERVET TÜMER - Antalya'da iki yıl önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın anne ve babası, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle sorunun çözülebileceğine inanıyor.

Murat ve Derya Pınar çifti kızları Mahra'nın hayatını kaybetmesine neden olan sahipsiz köpeklerle mücadeleyi Ankara merkezli kurulan Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneğinde sürdürüyor.

Dernek üyeleri ile sorunun çözümü için mücadele eden çift, hazırlanan raporlar için akademisyenlerden de destek alıyor.

"Sahipsiz köpek sorunu, insan hakları ihlalidir. Bunu ortadan kaldırmak için tek kırmızı çizgimiz, 'sokakta sıfır başıboş köpek' politikasıdır. Başıboş köpeklerin sokaklarda olmaması gerekiyor. Bizim önerimizde 'yakala, kısırlaştır, yerine bırak' kesinlikle yok. Yakalasın, kısırlaştırsın, bakmak istiyorsa yaşam alanlarında baksın, barınakta baksın. Bir an evvel daha fazla zaman kaybetmeden harekete geçilmesi gerekiyor. Sırf köpek korkusu yüzünden 100 metre mesafedeki okulu için servis kullanan çocuklarımız var. İnsanımız sokaklarda rahatça yürüyebilmeli."

Bu konuda hazırlanan kanun teklifinin Meclis'te görüşülüp acilen yasalaşmasını isteyen Pınar, "Geçen akşam kızımın kabrini sulamak için mezarlığa geldiğimde, iki köpek bana saldırdı. Kendimi nasıl dışarı attığımı bilemedim. Kızımın o zaman yaşadığı korkuyu daha iyi anladım. Ben bile korkup kaçmak zorunda kaldım. Herkes bu sorunun farkına varıp bilinçlenmeli, çözüm için el birliğiyle destek vermeli." dedi.

Anne Derya Pınar da kendisinden izin alan kızının o gün sokaktaki kedilere yuva yapmak için dışarı çıktığını, bir süre sonra da bu olayın başına geldiğini aktardı.

Kaybettikleri kızlarının acısını yaşarken, köpeklerin saldırısını gündeme getirdikleri için kendilerine tepki gösterenler olduğunu, tehditler bile aldıklarını aktaran Pınar, şöyle konuştu:

"Kızımın başına gelen olayı, daha sonra birçok ilde başka kişilerin de yaşaması üzerine 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Sesimizi duyurmak için dernek kurduk. Çok ciddi bir kamuoyu desteği aldık. Çok fazla mağduriyet olduğunu gördük. Her yaşanan yeni olayda daha da üzüldük. Çok büyük zorluklarla ayakta kalmaya çalışıyorum. Çünkü iki çocuğum daha var ve onlar için de çok endişeleniyorum. Eğer hayvan açısından bakarsanız, başıboş köpekler diğer hayvanlar için de çok ciddi sorun. Fakat bu yasanın çıkması için ne bekleniyor? Ne olması gerekiyor daha? 5199 sayılı yasanın (hayvanları koruma) bir an önce değişmesi gerekiyor. Biz bunu bekliyoruz. Zaman geçtikçe daha fazla kayıp oluyor, hem maddi hem manevi olarak daha fazla travma yaşanıyor."