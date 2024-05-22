Akol Global, KKTC'deki konut yatırımlarını anlattı
Akol Global'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Niyazi Şanal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 14 bölgede 2500'e yakın konutun inşasına başladıklarını söyledi.
Akol Global'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Niyazi Şanal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 14 bölgede 2500'e yakın konutun inşasına başladıklarını söyledi.
Şanal, Antalya'da gazetecilerle bir araya gelerek düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs'ın kuzeyine 2003'ten bu yana inşaat ve emlak sektöründe yatırımlar yaptıklarını belirtti.
Bugüne kadar 2 bine yakın konut teslim ettiklerini anlatan Şanal, "14 bölgede 2500'e yakın konut imalatımız başladı. Bunları yaparken tanıtımı için Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa başta olmak üzere farklı illerde toplantılarımız olacak. Kıbrıs'taki emlak ve gayrimenkul yatırımlarını Türk insanına tanıtmak istiyoruz." dedi.
Şanal, 2022'de Akol şirketler grubu olarak medyada da yatırıma girdiklerini belirterek, KKTC'de ulusal televizyon kanalı, dijital kanalları ve radyolarının olduğunu ifade etti.
Kıbrıs'ın ikliminin Antalya'ya benzediğine değinen Şanal, "Denizi, kumu, güneşi iç içe. Biz de konutta önemli yatırımlar yapıyoruz. Stüdyo daire, villa, ikiz villa, apartman tipi konutlarda faaliyet gösteriyoruz. Konuk sektöründe söz verdiğimiz 2 bin konutu, gösterdiğimiz şekilde gününde tapusunu teslim ettik. Böyle devam edeceğiz. 2500 konutun tapuları hazırdır. 2025'de 600 konut, 2026'da bin 200, 2027'de 700 konut için start verdik." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.