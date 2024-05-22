Akol Global, KKTC'deki konut yatırımlarını anlattı

Akol Global'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Niyazi Şanal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 14 bölgede 2500'e yakın konutun inşasına başladıklarını söyledi.

Şanal, Antalya'da gazetecilerle bir araya gelerek düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs'ın kuzeyine 2003'ten bu yana inşaat ve emlak sektöründe yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Bugüne kadar 2 bine yakın konut teslim ettiklerini anlatan Şanal, "14 bölgede 2500'e yakın konut imalatımız başladı. Bunları yaparken tanıtımı için Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa başta olmak üzere farklı illerde toplantılarımız olacak. Kıbrıs'taki emlak ve gayrimenkul yatırımlarını Türk insanına tanıtmak istiyoruz." dedi.