Antalya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Toros Mahallesi 801 Sokak'ta 20 Mayıs'ta Alper Aldemir (45) ile K.C.İ. (19) ve H.Ç.Ç. (31) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.C.İ, silahla Aldemir'i yaralamıştı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

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