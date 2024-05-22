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        Antalya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:28 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:28
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        Antalya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Konyaaltı ilçesinde Alper Aldemir'in (45) silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan K.C.İ. (19) tutuklandı, H.Ç.Ç. (31) ve M.İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Toros Mahallesi 801 Sokak'ta 20 Mayıs'ta Alper Aldemir (45) ile K.C.İ. (19) ve H.Ç.Ç. (31) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.C.İ, silahla Aldemir'i yaralamıştı.

        Hastaneye kaldırılan Aldemir kurtarılamamış, kaçan zanlılar K.C.İ, H.Ç.Ç. ve M.İ.T. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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