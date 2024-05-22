Antalya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Konyaaltı ilçesinde Alper Aldemir'in (45) silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan K.C.İ. (19) tutuklandı, H.Ç.Ç. (31) ve M.İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Toros Mahallesi 801 Sokak'ta 20 Mayıs'ta Alper Aldemir (45) ile K.C.İ. (19) ve H.Ç.Ç. (31) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.C.İ, silahla Aldemir'i yaralamıştı.
Hastaneye kaldırılan Aldemir kurtarılamamış, kaçan zanlılar K.C.İ, H.Ç.Ç. ve M.İ.T. gözaltına alınmıştı.
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