Antalya'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sağlık ekibi, araçta bulunan Hasan Güngör'ün (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü H.A. ile araçtaki E.G. (65) ve Y.A.A. (2) hastaneye kaldırıldı.

H.A'nın (37) kullandığı 07 NJR 78 plakalı kamyonet, Alara Mahallesi'nde yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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