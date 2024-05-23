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        Polisten helikopter ve dron destekli trafik denetimi

        Antalya'da polis ekiplerince helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:29 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:29
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        Polisten helikopter ve dron destekli trafik denetimi
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        Antalya'da polis ekiplerince helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

        Son 2 haftada denetlenen 45 bin 635 sürücüden, kurallara uymadığı tespit edilen 7 bin 781'ine para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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