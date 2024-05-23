Polisten helikopter ve dron destekli trafik denetimi

Son 2 haftada denetlenen 45 bin 635 sürücüden, kurallara uymadığı tespit edilen 7 bin 781'ine para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

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