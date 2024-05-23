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        Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, BİLSEM'li çocuklarla sebze ekip, fidan dikti

        Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, çocuklarda doğa sevgisi, çevre duyarlılığı oluşturmak ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sebze ekimi ve fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:13
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        Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, BİLSEM'li çocuklarla sebze ekip, fidan dikti
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        Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, çocuklarda doğa sevgisi, çevre duyarlılığı oluşturmak ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sebze ekimi ve fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

        Üniversiteli gençler, "Yeşeren Umutlar" adlı proje kapsamında Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileriyle bir araya gelerek, BİLSEM yerleşkesindeki seralara sebze ekip, bahçeye fidan dikti. Çocuklar, diktikleri fidanlara farklı isimler verdi.

        Proje koordinatörlüğünü yapan Öğretim Görevlisi Özlem Mansuroğlu Reyhan, çocuklara üretimi anlatmak amacıyla doğayla iç içe bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Doğayı korumanın yollarından birinin tarım üretimini doğru bir şekilde yapmak olduğunu vurgulayan Reyhan, "Geleceğimiz olan çocuklara küçük bir dokunuşla doğayı, çevreyi sevdirmek, sürdürülebilirliğe katkı sağlamak istedik." dedi.

        Üniversiteli öğrencilerden Teslime Vural da böyle bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Çocukların merak ve heyecanına ortak olduklarını dile getiren Vural, "Verimli bir projede yer alıyoruz. Çocuklarla bizler de yeni bilgiler öğreniyoruz." diye konuştu.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı etkinlikte, öğrencilere ürün yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken konular da anlatıldı.

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