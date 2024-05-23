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        İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası

        Antalya'da düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Belçika'yı 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:54 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:54
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        İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası
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        Antalya'da düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Belçika'yı 3-1 yendi.

        Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Serik ilçesinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda ev sahibi Türkiye, Belçika ile yaptığı karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

        Türkiye'nin gollerini 30. dakikada İmamettin Sunmez, 35. dakikada İsmail Arda Yamaç ve 55. dakikada Ahmet Ergin attı. Belçika'nın golünü 84. dakikada Senne Dierckx kaydetti.

        A Grubu'nun diğer maçında ise Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fransa 2-1 kazandı.

        Günün diğer maçlarında saat 17.00'de B Grubu'nda İskoçya ile İngiltere, Almanya ile Galler karşılaşacak.

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