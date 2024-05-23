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        Antalya'da rüşvet operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir iş yerinin ruhsat işlemleri sırasında haksız maddi menfaat temin ettikleri iddiasıyla aralarında önceki dönem meclis üyesi ve bir belediye personelinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:12
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        Antalya'da rüşvet operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir iş yerinin ruhsat işlemleri sırasında haksız maddi menfaat temin ettikleri iddiasıyla aralarında önceki dönem meclis üyesi ve bir belediye personelinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca E.P'ye ait iş yeri için şubatta belediyeden verilen ruhsatla ilgili işlemler sırasında haksız maddi menfaat temin edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, söz konusu dönemde Kemer Belediyesinde başkan vekili olan önceki dönem belediye meclis üyesi M.T, yine o dönemde ruhsat denetim müdür vekilliği görevini yapan belediye personeli B.B. ile S.H, S.I. ve S.P. gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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