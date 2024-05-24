YÖRSİAD üyeler arası kaynaşma toplantısı yapıldı

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Başkanı Bilal Köleoğlu ise kentin trafik, liman, imar, altyapı gibi sorunlarına değindi.

Kentin adeta bir şantiyeye dönüşmesi gerektiğini belirten Atmaca, "Yağışlara hazır olmalıyız, en önemli nokta Kaleiçi olmak üzere yangın risk haritaları hazırlamalıyız." dedi.

Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, kenti her türlü kaza ve afete hazırlıklı hale getirmenin önemine değindi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde yapılan toplantıya, YÖRSİAD Başkanı Mustafa Alper Oral, dernek üyeleri ve oda başkanları katıldı.

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