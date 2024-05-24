Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        TGF Türkiye Golf Turu 8. ayak müsabakaları Antalya'da başladı

        Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayak müsabakaları, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        TGF Türkiye Golf Turu 8. ayak müsabakaları Antalya'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayak müsabakaları, Antalya'da başladı.

        Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Antalya Golf Kulübünde gerçekleştirilen turnuvada, 11 golf kulübünden 23 sporcu mücadele ediyor.

        Turnuvada oynanan müsabakanın birinci raundunda, erkekler grossta Ataşehir Golf Kulübünden Tuna Şahin 69 gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan 73 gross skorla ikinci olurken, Kemer Golf Kulübünden Can Gürdenli, Bodrum Golf Kulübünden Arjin Yalçınkaya ile Kemer Golf Kulübünden Can Marko Özdemir ise 76'şar gross skorla üçüncü sırayı paylaştı.

        Kadınlar grossta Ataşehir Golf Kulübünden Deniz Sapmaz 72 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübünden Lara Sorguç 64 gross skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübünden Zeynep Süalp ise 75 gross skorla üçüncü oldu.

        TGF Türkiye Golf Turu'nun son ayağı olan 8. ayak müsabakasını TGF Milli Takımlar Başantrenörü Keith Coveney ve TGF Milli Takımlar Başantrenör yardımcısı Çağatay Ural da takip ediyor.

        Müsabaka, 26 Mayıs'ta oynanacak final raundunun ardından yapılacak kupa töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!

        Benzer Haberler

        Kardeşinin velisi olarak okula gelen abla, müdür yardımcısını darbetti
        Kardeşinin velisi olarak okula gelen abla, müdür yardımcısını darbetti
        YÖRSİAD üyeler arası kaynaşma toplantısı yapıldı
        YÖRSİAD üyeler arası kaynaşma toplantısı yapıldı
        Antalya'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Yörük kahvaltısı" tanıtıldı
        Antalya'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Yörük kahvaltısı" tanıtıldı
        Nakil olan hasta her kalp atışında heyecanlanıyor
        Nakil olan hasta her kalp atışında heyecanlanıyor
        Evde ölü bulunan çiftin son görüntüsünü muhtar paylaştı
        Evde ölü bulunan çiftin son görüntüsünü muhtar paylaştı
        Rektör Özlenen Özkan, Kemer'de ziyaretlerde bulundu
        Rektör Özlenen Özkan, Kemer'de ziyaretlerde bulundu