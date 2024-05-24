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        Antalya'da kendisini avukat olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı

        Antalya'da kendini avukat olarak tanıtarak 6 kişiyi 9 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:20
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        Antalya'da kendisini avukat olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da kendini avukat olarak tanıtarak 6 kişiyi 9 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kişi tutuklandı

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendisini avukat olarak tanıtıp, adliyede teminat dosyalarının olduğunu, istemeleri durumunda kendilerine temlik edeceğini, bu işten yüksek kar elde edeceklerini söyleyerek 6 ayrı müştekiyi yaklaşık 9 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen şüpheli S.C. yakalandı.

        Şüphelin evinde yapılan aramada, suç aleti olduğu değerlendirilen dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve sim kartına el konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheli, çıkartıldığı adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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