Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Side'de mitolojik ilham perisi Kalliope'nin betimlendiği mozaik zemin gün yüzüne çıkarıldı

        ZEHRA TEKECİ - Antalya'nın açık hava müzeleri arasında yer alan Side Antik Kenti'ndeki anıtsal çeşme restorasyonu sırasında, milattan önce 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen, mitolojik ilham perisi Kalliope'nin ismi ve resminin yer aldığı mozaik zemin bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:13 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Side'de mitolojik ilham perisi Kalliope'nin betimlendiği mozaik zemin gün yüzüne çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZEHRA TEKECİ - Antalya'nın açık hava müzeleri arasında yer alan Side Antik Kenti'ndeki anıtsal çeşme restorasyonu sırasında, milattan önce 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen, mitolojik ilham perisi Kalliope'nin ismi ve resminin yer aldığı mozaik zemin bulundu.

        Pamfilya'nın en önemli liman kenti Side Antik Kenti'nde 1947'de başlatılan ve aralıksız sürdürülen kazı çalışmaları 77'nci yılında devam ediyor.

        Tiyatrosu, Athena ve Apollon Tapınağı, hamamları, anıtsal çeşmesi, sütunlu caddesi ve hamam kompleksleriyle ön plana çıkan antik kent, sokakları ve yapılarıyla ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle son yıllarda kazı ve restorasyon çalışmalarının hızlandırıldığı kentte, liman agorası, liman gümrük kapısı, kutsal alanlar, konut ve sokaklar gün yüzüne çıkarıldı.

        Bu yıl yürütülen çalışmalarda, anıtsal çeşme alanındaki faaliyetler hız kazanırken, çeşmenin eksik mimari parçaların bulunmasına yönelik kazılarda, milattan önce 2. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen, zemininde epik şiir perisi Kalliope'nin resmi ve isminin olduğu mozaik zemin bulundu.

        - "Zemini mozaikle döşeli bir mekan açığa çıkardık"

        Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, AA muhabirine, 77 yıldır aralıksız kazı çalışmaları yürütülen antik kentin bu yıl Geleceğe Miras Projesi kapsamına alındığını anlattı.

        Proje kapsamında kentin çeşitli noktalarında çalıştıklarını söyleyen Alanyalı, "Bu yıl kentin 15 farklı noktasında kazı ve restorasyon çalışmaları yürütüyoruz. Anıtsal çeşme restorasyonu ve arkasındaki kazı çalışmaları bunun en önemli parçalarından biri. Ayrıca tiyatro alanının restorasyonuna yönelik projeler hazırlanıyor. Athena Tapınağı'ndaki restorasyonun bu yıl tamamlanması bekleniyor. Apollon Tapınağı'nda başlatılan çalışmalar sürüyor. Apollon Tapınağı Side'nin en önemli yapılarından biri, 2024 yılında başka parçalarının da yerine konması planlanıyor." diye konuştu.

        Alanyalı, restorasyonun kentin görkemini ziyaretçilerine gösteren 3 katlı ve önünde havuzu bulunan anıtsal çeşmede de hız kazandığını belirtti.

        Çalışma esnasında, üçüncü kata ait mimari parçaların bulunması için çeşmenin doğusunda kazı başlatıldığına dikkati çeken Alanyalı, şunları kaydetti:

        "Restorasyon çalışmalarına altlık olsun diye başladığımız kazılarda önce çeşmenin su kemerlerini açığa çıkardık. Şimdi de su kemerlerinin hemen önünde muhtemelen milattan önce 2. yüzyılda inşa edilmiş, oldukça büyük, zemini mozaikle döşeli bir mekan açığa çıkardık. İlk sondajlar buranın Helenistik dönemde inşa edilmiş olabileceğine işaret ediyor. Anıtsal çeşmenin arkasında açığa çıkarttığımız yapılar Side'nin şehircilik tarihi açısından büyük önem taşıyor. Bu alanların özel mekanlar olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü duvarlarında freskler ve zeminlerinde de özenli mozaikler var.

        Hatta mozaiklerdeki figürlerden birinin üzerinde ismi de var. Onun şairlere ilham veren, epik şiirin esin perisi Kalliope olduğunu tespit ettik. 2024 yılı boyunca o bölgede çalışmalara devam edeceğiz. Eğer çeşmede restorasyon çalışmaları olmasaydı bizim de çok çalışmayı planladığımız alanlardan biri değildi açıkçası. Çok büyük bir sürpriz oldu."

        Alanyalı, çeşmenin ön kısmının parçalarla dolu olduğuna işaret ederek, "O nedenle henüz havuzu algılanamıyor. Ancak havuzun önündeki basamaklarla çeşmenin önünde varlığından haberdar olduğumuz bir meydan var. Önümüzdeki zamanlarda o alanı da kazarak açığa çıkıp koruma ve onarım çalışmalarını tamamlamayı, kente kazandırmayı planlıyoruz." dedi.

        - "Heyecan dolu bir keşif"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da X'ten yaptığı paylaşımda, "Heyecan dolu bir keşif! Geleceğe Miras projemiz kapsamında Side Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında, milattan önce 2. yüzyıla tarihlenen ve mitolojik ilham perisi Kalliope'yi betimleyen muhteşem mozaiğin keşfedilme anı hepimizi heyecanlandırdı. Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve en iddialı projesi olan Geleceğe Miras ile kültürel ve tarihi miraslarımızı gün yüzüne çıkarma ve koruma çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. "ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"

        Benzer Haberler

        Voleybol: FIVB Erkekler Milletler Ligi
        Voleybol: FIVB Erkekler Milletler Ligi
        Antalya'da kendisini avukat olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şüpheli...
        Antalya'da kendisini avukat olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şüpheli...
        TGF Türkiye Golf Turu 8. ayak müsabakaları başladı
        TGF Türkiye Golf Turu 8. ayak müsabakaları başladı
        TGF Türkiye Golf Turu 8. ayak müsabakaları Antalya'da başladı
        TGF Türkiye Golf Turu 8. ayak müsabakaları Antalya'da başladı
        Kardeşinin velisi olarak okula gelen abla, müdür yardımcısını darbetti
        Kardeşinin velisi olarak okula gelen abla, müdür yardımcısını darbetti
        YÖRSİAD üyeler arası kaynaşma toplantısı yapıldı
        YÖRSİAD üyeler arası kaynaşma toplantısı yapıldı