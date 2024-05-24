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        Antalya'da kayıp işitme engelli kadını arama çalışması sürüyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:18 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:18
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        Antalya'da kayıp işitme engelli kadını arama çalışması sürüyor
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        Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

        Ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu Nihal Babayiğit'in bulunması amacıyla polis ekiplerince, arama çalışması yürütülüyor.

        Ekipler, Babayiğit'in telefonunun en son sinyal verdiği Eminceler ve Belek Mahallesi'nde arasındaki arazi, Acısu deresi ve kenarında inceleme yapıyor.

        Bölgede kadavra köpekleri ve dron ile arama yapılan çalışmalara, Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ve iş makineleri de katıldı.

        Yapılan çalışmalarda, işitme engelli Nihal Babayiğit'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.

        Ekiplerin arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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