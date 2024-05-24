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        Antalya'da rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir iş yerinin ruhsat işlemleri sırasında haksız maddi menfaat temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden önceki dönem meclis üyesi ile belediye personeli tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:48 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:48
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        Antalya'da rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir iş yerinin ruhsat işlemleri sırasında haksız maddi menfaat temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden önceki dönem meclis üyesi ile belediye personeli tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca E.P'ye ait iş yeri için şubatta belediyeden verilen ruhsatla ilgili işlemler sırasında haksız maddi menfaat temin edildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan önceki dönemde Kemer Belediyesinde başkan vekilliği ile belediye meclis üyesi görevlerinde bulunan M.T. ve yine o dönemde ruhsat denetim müdür vekilliği yapan belediye personeli B.B. ile S.H, S.I, S.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden S.P. ifadesi alındıktan sonra salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ile B.B. tutuklandı, S.H. ile S.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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