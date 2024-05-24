Devlet Tiyatroları Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali devam ediyor

Temsili, Antalya Vali Yardımcıları Erol Tanrıkulu ve Suat Seyitoğlu, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Macar-Türk Kültür Yılı'ndan Sorumlu Hükümet Komiseri Peter Hoppal, Devlet Halk Dans Topluluğu Genel Direktörü Zoltan Zsurafszky, İstanbul Macar Kültür Merkezi Direktörü Aron Sipos ve Macaristan Antalya Fahri Konsolosu Kaan Karakaya da izledi.

Attila Vidnyanszky'nin yönettiği "Atlıkarınca" oyununda sanatçılar, tiyatroseverlere metin, dans ve müziğin harmanladığı şiirsel bir gösteri sundu.

Antalya Devlet Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" kapsamında Macaristan Ulusal Tiyatrosu, Macaristan Ulusal Dans Topluluğu ve Orkestrası sanatseverlerle buluştu.

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