Alanya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alara Mahallesi Köprü mevkisinde, yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 31 personel müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 5 dönüm alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.