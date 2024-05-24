Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren kızı için denize giren baba boğuldu

Oğlu Ahmed ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla kız çocuğu ile ağabeyi Ahmed denizden çıkarıldı. Baba Ahmed ise denizde gözlerden kayboldu.

Mavikent Mahallesi Papaz İskelesi mevkisinde denize giren ismi henüz öğrenilenemeyen Suriye uyruklu kız çocuğu, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kızının yardım istediğini gören baba Habbet Ahmed (40) ile oğlu Nuri Ahmed (26), denize girdi. Baba ve oğlu da boğulma tehlikesi yaşadı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak için denize giren Suriyeli baba hayatını kaybetti, kızı ile oğlu kurtarıldı.

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