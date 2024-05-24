Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba Stadı
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca(Dk.45+1 Leroy Fer), Eduardo, Hwang
Bitexen Antalyaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Streek, Safuri, Milosevic, Larsson, Buksa
Gol: Dk. 3 Hwang (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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