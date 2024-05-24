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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 20:50 Güncelleme: 24.05.2024 - 20:50
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:AlanyaOba Stadı

        Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

        Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca(Dk.45+1 Leroy Fer), Eduardo, Hwang

        Bitexen Antalyaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Streek, Safuri, Milosevic, Larsson, Buksa

        Gol: Dk. 3 Hwang (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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