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        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 21:51 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:51
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        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Beldibi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 arazöz, bir ilk müdahale aracı, bir su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 2,5 dekarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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