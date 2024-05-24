Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba Stadı
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Lima, Aliti (Dk 75 Fatih Aksoy), Hadergjonaj, Janvier, Novais (Dk. 75 Sisto), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca(Dk.45+1 Leroy Fer), Eduardo (Dk. 67 Augusto), Hwang (Dk. 75 Anderson)
Bitexen Antalyaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Streek (Dk. 77 Ufuk Akyol), Safuri, Milosevic (Dk 68 Emre Uzun), Larsson, Buksa
Goller: Dk. 3 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 80 Buksa (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 84 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor)
ANTALYA
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