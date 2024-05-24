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        Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Devlet Ana" oyunu sahnelendi

        Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında "Devlet Ana" oyunu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 22:52 Güncelleme: 24.05.2024 - 22:52
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        Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Devlet Ana" oyunu sahnelendi
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        Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında "Devlet Ana" oyunu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu.

        Kemal Tahir'in yazdığı, Osman Özkan'ın oyunlaştırdığı, Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü üstlendiği oyun, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelendi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin ile çok sayıda yerli ve yabancı turistin izlediği 2 perdeden oluşan oyun, büyük beğeni topladı.

        Oyun, 1290 yılında, bugün Marmara Bölgesi olarak bilinen, o dönemde Bitinya'nın güneydoğusunda yer alan küçük bir uç beyliğinde geçiyor. Üç yanı bataklıklarla çevrili bu bölge, iki yüzyıl önce başlayan göç ve savaşlar nedeniyle büyük bir kaos içindedir. Oyun, Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini ve bu süreçte yaşanan bir cinayet öyküsünü anlatıyor. Bu dönemde milletin hayatta kalma mücadelesi ve devletin kurulma süreci sahneleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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