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        Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, beraberliğin iki takım için de adaletli bir skor olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 23:10 Güncelleme: 24.05.2024 - 23:10
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        Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, beraberliğin iki takım için de adaletli bir skor olduğunu söyledi.

        Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başlamadıklarını söyledi.

        Maçın ilk 10-15 dakikalık bölümde oyuncularının ciddi bir konsantrasyon eksikliği yaşadığını dile getiren Yalçın, "Futbol bu durumda cezayı hemen keser ve oyuna da 1-0 mağlup başladık, diyebiliriz. Ancak daha sonra oyunu dengeledik. Rakibin üstüne gitmeye başladık ve pozisyonlar da bulduk." dedi.

        Yalçın, oyunun devre arasında dengeli girebilme fırsatı yakaladıklarını ancak ilk yarıyı mağlup kapattıklarını hatırlatarak, "Oyunun ikinci yarısında tempo daha da düştü. Ligin son maçı olması nedeniyle temponun düşmesini normal görüyorum. İkinci yarı daha dengeli bir oyun oldu ve bu dönemde rakibe pozisyon vermedik. Bu sırada yan toptan attığımız golle skoru eşitledik. Oyuna baktığımız zaman da beraberlik adaletli bir skor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

        - "Antalyaspor'a da önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum"

        Sezonun son maçının ardından Antalyaspor'dan bugün itibariyle ayrıldıklarını dile getiren Yalçın, başkana, yönetim kuruluna, ciddi karakter gösteren oyuncularına ve Antalyaspor taraftarına, bu sezon verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

        Yalçın, Antalyaspor'un hedefleri doğrultusunda iyi bir ikinci yarı profili çizdiğini kaydederek, "Hedefi haftalar önce söyledim; 50 puan ve ilk 10'da bitirmek bizim için başarı sayılacaktır diye. Oyuncularımız bu hedefi yakaladılar. Onlara da sizin aracılığınızla buradan teşekkür ediyorum. Antalyaspor'a da önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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