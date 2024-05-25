Antalya'da dereye düşen otomobildeki 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde dereye düşen otomobildeki 5 kişiden 2'si derede kayboldu.
Antalya'nın Aksu ilçesinde dereye düşen otomobildeki 5 kişiden 2'si derede kayboldu.
Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 MA 0595 plakalı otomobil, Gökdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 yabancı uyrukludan 3'ü kendi imkanlarıyla dereden çıktıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Derede kaybolan biri çocuk 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.
Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu.
Öte yandan araç, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.
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