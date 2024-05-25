Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da dereye düşen otomobildeki 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi aranıyor

        Antalya'nın Aksu ilçesinde dereye düşen otomobildeki 5 kişiden 2'si derede kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 08:29 Güncelleme: 25.05.2024 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da dereye düşen otomobildeki 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Aksu ilçesinde dereye düşen otomobildeki 5 kişiden 2'si derede kayboldu.

        Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 MA 0595 plakalı otomobil, Gökdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.

        İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 yabancı uyrukludan 3'ü kendi imkanlarıyla dereden çıktıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Derede kaybolan biri çocuk 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

        Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu.

        Öte yandan araç, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Putin: Müzakerelere hazırız
        Putin: Müzakerelere hazırız
        Gazze'de ateşkes için Paris'te kritik görüşme
        Gazze'de ateşkes için Paris'te kritik görüşme
        Edirne Valiliği'nden "tiny house" açıklaması
        Edirne Valiliği'nden "tiny house" açıklaması
        "Tarihi Ermenistan" çıkışı
        "Tarihi Ermenistan" çıkışı
        İşte Cimbom'un kupa planı!
        İşte Cimbom'un kupa planı!
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Üzerine tabela uçan kadın yaralandı
        Üzerine tabela uçan kadın yaralandı
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Minibüs yol verdi kamyon çarptı!
        Minibüs yol verdi kamyon çarptı!
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yakından ilgileniyorlar
        Yakından ilgileniyorlar

        Benzer Haberler

        Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Alanyaspor - Antalyaspor maçının ardından
        Alanyaspor - Antalyaspor maçının ardından
        Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Dağda mahsur kalan 1'i hamile 2 Rus turist, 11 saatlik çalışmayla kurtarıld...
        Dağda mahsur kalan 1'i hamile 2 Rus turist, 11 saatlik çalışmayla kurtarıld...
        Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Devlet Ana" oyunu sahnelend...
        Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Devlet Ana" oyunu sahnelend...
        Alanyaspor - Antalyaspor: 1-1
        Alanyaspor - Antalyaspor: 1-1