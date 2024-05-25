Antalya'da dereye düşen otomobildeki 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi aranıyor

Derede kaybolan biri çocuk 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 yabancı uyrukludan 3'ü kendi imkanlarıyla dereden çıktıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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