Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'da dereye düşen otomobildeki kayıp 2 kişiden birinin cesedi bulundu

        Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 08:29 Güncelleme: 25.05.2024 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Antalya'da dereye düşen otomobildeki kayıp 2 kişiden birinin cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

        Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 MA 0595 plakalı otomobil, Gökdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.

        İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 yabancı uyrukludan 3'ü kendi imkanlarıyla dereden çıktıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Derede kaybolan 9 yaşındaki R.B ile 25 yaşındaki İ.B için arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu. Araç ise çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

        Derenin içinde ve etrafında devam eden arama çalışmaları neticesinde aracın düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İ.B'nin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaybolan R.B. için arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Putin: Müzakerelere hazırız
        Putin: Müzakerelere hazırız
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Edirne Valiliği'nden "tiny house" açıklaması
        Edirne Valiliği'nden "tiny house" açıklaması
        "Tarihi Ermenistan" çıkışı
        "Tarihi Ermenistan" çıkışı
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı

        Benzer Haberler

        Arazisine diktiği 1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Arazisine diktiği 1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Antalya'da dereye düşen otomobildeki 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi aranı...
        Antalya'da dereye düşen otomobildeki 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi aranı...
        Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Alanyaspor - Antalyaspor maçının ardından
        Alanyaspor - Antalyaspor maçının ardından
        Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Dağda mahsur kalan 1'i hamile 2 Rus turist, 11 saatlik çalışmayla kurtarıld...
        Dağda mahsur kalan 1'i hamile 2 Rus turist, 11 saatlik çalışmayla kurtarıld...