GÜNCELLEME 2- Antalya'da otomobilin dereye düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

Derenin içinde ve etrafında devam eden arama çalışmaları neticesinde aracın düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İbtisem Berho'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Derede kaybolan 9 yaşındaki Rihan Berho ile 25 yaşındaki İbtisem Berho için arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu. Araç ise çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.