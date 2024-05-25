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        İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası Antalya'da devam ediyor

        Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 14:23 Güncelleme: 25.05.2024 - 14:23
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        İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası Antalya'da devam ediyor
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        Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

        Serik ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada B Grubu'nda Almanya ile İskoçya karşılaştı. Karşılaşmayı Almanya 4-0 kazandı. B Grubu'nun diğer maçında ise Yunanistan, Galler'i 5-1 mağlup etti.

        Şampiyona yarın B Grubu'nda İngiltere-Almanya, Yunanistan-İskoçya maçları ve A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Polonya ile C Grubu'nu üçüncü tamamlayan Danimarka arasında oynanacak play-off maçı ile devam edecek.

        A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan ev sahibi Türkiye, 28 Mayıs Salı günü saat 10.30'da B Grubu birincisi ile çeyrek final karşılaşmasına çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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