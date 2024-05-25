Serik'te takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde takla atan aracın sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde takla atan aracın sürücüsü yaralandı.
Remzi Küçükkavradım'ın kullandığı 07 YBN 50 plakalı araç, Kadriye Mahallesi'nde refüje çarparak, takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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