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        Antalya'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir kişi dükkanında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 15:14 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:14
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        Antalya'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir kişi dükkanında ölü bulundu.

        Gençlik Mahallesi 1312 Sokak'ta kuaför dükkanı işleten Metin Gülçopur'a (53) ulaşamayan yakınları iş yerine gitti.

        Dükkanda Gülçopur'un hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi Gülçopur'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Polisin incelemesinin ardından cenaze, otopsi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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