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        Voleybol: FIVB Erkekler Milletler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:34 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:34
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        Voleybol: FIVB Erkekler Milletler Ligi
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        Salon:Antalya

        Hakemler:Erdal Akıncı (Türkiye), Vladimir Simonovic (İsviçre)

        Slovenya: Kovacic, Pajenk, Ropret, Urnaut, Stern, Kozamernik (Bracko, Cebulj)

        Kanada: Herr, Maar, Ketrzynski, Van Berkel, Loeppky, Demyanenko (Hoag, Walsh, Barnes, Lui, McCharthy, Currie)

        Setler: 22-25, 25-18, 25-18, 21-25, 15-10

        Süre: 122 dakika (28, 26, 24, 28, 16)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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