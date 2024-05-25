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        Antalya'da bir kişi derede ölü bulundu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde, derede bir erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:58 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:58
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        Antalya'da bir kişi derede ölü bulundu
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde, derede bir erkek cesedi bulundu.

        Habibler Mahallesi 5721 Sokak'taki Düden Çayı'nda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Deniz polisinin çalışmasında üzerinde kimlik bulunmayan erkek cesedi karaya çıkarıldı.

        Polisin çalışmasının ardından cesedin kimlik bilgisi ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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