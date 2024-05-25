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        "Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri" ödülleri sahiplerini buldu

        Alanya Kaymakamlığı, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyetince (ALGC) yürütülen "Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri" adlı projenin ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 18:31 Güncelleme: 25.05.2024 - 18:31
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        "Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri" ödülleri sahiplerini buldu
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        Alanya Kaymakamlığı, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyetince (ALGC) yürütülen "Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri" adlı projenin ödül töreni gerçekleştirildi.

        Alanya Kültür Merkezi'ndeki törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

        Törende konuşan Kaymakam Ürkmezer, öğrencilere sürekli kitap okumalarını söylediklerini ancak mutlaka yazmaya da teşvik edilmelerinin gerektiğini belirtti.

        Ürkmezer, "Hem konuşurken hem de yazarken dilimizin özelliğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için Türkçeyi iyi kullanmamız gerekiyor. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile güzel bir işbirliği yaparak öğrencilerin yazma alışkanlığı kazanmasına katkı sağlamaya çalıştık." dedi.

        Milli Eğitim Müdürü Yılmaz da 2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. döneminde başlattıkları projenin öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

        ALGC Başkanı Kesen de her türlü eğitim projesinde görev almaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nde öğrencilerimiz çok önemli, çok değerli eserler verdiler. Başarılı çalışmalarıyla 'Geleceğimiz emin ellerde' dedirten öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Dim ve gazeteci İbrahim Okumamış, gazetecilik ve mesleğin geleceğiyle ilgili söyleşi gerçekleştirdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Söyleşinin ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

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