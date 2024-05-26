Voleybol: FIVB Erkekler Milletler Ligi
Salon:Antalya
Hakemler:Angela Grass (Brezilya), Vladimir Simonovic (İsviçre)
Türkiye: Efe Mandıracı, Arslan Ekşi, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Faik Samet Güneş, Adis Lagumdzija (Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Murat Yenipazar, Yasin Aydın, Vahit Emre Savaş)
ABD: Champlin, Knigge, Hanes, Isaacson, Gasman, Ewert (Dagostino, Garcia, Tuaniga, Wetter, Wildman, Briggs)
Setler: 25-20, 22-25, 25-27, 21-25
Süre: 108 dakika (25, 25, 32, 26)
ANTALYA
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