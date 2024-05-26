Antalya'da otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 1,5 yaşındaki Omar Hamdi de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Suda kaybolan Rihan Berho ile 25 yaşındaki İbtisem Berho için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. İbtisem Berho'nun cesedi, düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

Suriye uyruklu Yunus Berho'nun kullandığı otomobil, dün Gökdere Mahallesi'nde sulama kanalına düşmüştü. Sürücü ile Mahmut Hamdi (4), Bera Hamdi (2), Büşra Rıman (26), Omar Hamdi (1,5) ve Abdullah Berho (1,5) sudan çıkarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin de katıldığı çalışmada çocuğun cesedi kaybolduğu yerden 4,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

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