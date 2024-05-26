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        Antalya'da otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde, içinde 8 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 20:05 Güncelleme: 26.05.2024 - 20:05
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        Antalya'da otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde, içinde 8 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

        Yunus Berho'nun kullandığı 15 MA 0595 plakalı otomobilin, Gökdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 9 yaşındaki Rihan Berho'nun bulunması için çalışma yapıldı.

        Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin de katıldığı çalışmada çocuğun cesedi kaybolduğu yerden 4,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

        Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Suriye uyruklu Yunus Berho'nun kullandığı otomobil, dün Gökdere Mahallesi'nde sulama kanalına düşmüştü. Sürücü ile Mahmut Hamdi (4), Bera Hamdi (2), Büşra Rıman (26), Omar Hamdi (1,5) ve Abdullah Berho (1,5) sudan çıkarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

        Suda kaybolan Rihan Berho ile 25 yaşındaki İbtisem Berho için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. İbtisem Berho'nun cesedi, düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

        Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 1,5 yaşındaki Omar Hamdi de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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