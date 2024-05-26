İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor

Yapılan karşılaşmaların ardından A Grubu'nu Fransa birinci, Türkiye ikinci sırada tamamladı. B Grubu'nda İngiltere birinci Almanya ikinci sırada yer aldı. C Grubu'nu ise Ukrayna birinci, İtalya ikinci sırada tamamladı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 6 takım, çeyrek finale yükseldi.

Günün diğer maçında A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Polonya ile C Grubu'nu üçüncü tamamlayan Danimarka arasında oynanan play off karşılaşmasını Polonya 7-0 kazandı.

Serik ilçesinde süren şampiyonada bugün oynanan maçlarda B Grubu'nda İngiltere-Almanya ile karşılaştı. Karşılaşmayı İngiltere 4-0 kazandı. Grubun diğer maçında ise Yunanistan ile İskoçya 1-1 berabere kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.