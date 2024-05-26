Antalya ve çevre illerde Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

Muğla ve Burdur'da da taraftarlar, meydan, cadde ve sokaklarda şampiyonluğu kutladı.

Ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar, meşale yaktı, havai fişek attı. Bazı taraftarlar davul çalarak oynadı. Fenerbahçe forması giyen bir taraftar, Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamasına eşlik etti.

Antalya'da aralıklarla etkili olan yağışa rağmen sarı kırmızılı taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

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