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        Antalya ve çevre illerde Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

        Antalya ve çevre illerde, Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşan takımlarının şampiyonluğunu kutluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 22:41 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:41
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        Antalya ve çevre illerde Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı
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        Antalya ve çevre illerde, Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşan takımlarının şampiyonluğunu kutluyor.

        Antalya'da aralıklarla etkili olan yağışa rağmen sarı kırmızılı taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar, meşale yaktı, havai fişek attı. Bazı taraftarlar davul çalarak oynadı. Fenerbahçe forması giyen bir taraftar, Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamasına eşlik etti.

        Araçlarıyla Güllük, 100. Yıl, Anafartalar, Burhanettin Onat caddelerinde konvoy oluşturan çok sayıda sürücü, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

        Kutlamalar nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

        - Isparta

        Isparta'da taraftarlar Mimar Sinan Caddesi'nden Valilik Meydanı'na yürüdü. Takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar, Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu kutladı.

        Fenerbahçe forması giyen bir çift, Galatasaray taraftarlarıyla kutlamalara katıldı.

        Muğla ve Burdur'da da taraftarlar, meydan, cadde ve sokaklarda şampiyonluğu kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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