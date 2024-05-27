Burdur'da diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 23'ünün tedavisi Antalya'da sürüyor

Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan hastalardan 23'ünün, sevk edildikleri Antalya'da tedavisinin sürdüğünü, durumlarının iyiye gittiğini söyledi.

Ekingen, kentte faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın çalışanlarıyla bir araya gelerek, yaptıkları sağlık yatırımları ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Birçok ilçede devlet hastanesi yapımının sürdüğünü anlatan Ekingen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen şehir hastanesinin yıl sonunda tam kapasiteyle hizmet vereceğini vurguladı.

Ekingen, gazetecilerin, Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan hastaların çevre kentlerdeki hastaneler ile diyaliz merkezlerine sevk edilmesine ilişkin soruları üzerine şunları kaydetti: "Antalya'ya, Burdur'dan şu ana kadar 23 hasta sevk edildi. Hastalardan 3'ü entübe, genel durumları iyiye gidiyor, diyalizlerini alıyorlar. Takiplerini yapıyoruz. Burdur Bucak'tan aldığımız hastalar oldu. Çok iyi reaksiyon aldık, koordine olduk ve yoğun bakım yataklarını hızlıca böbrek hastaları için diyalize ayarladık. Antalya Şehir Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırması, Kepez Devlet Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hastalarımızın tedavisi sürüyor. Bulantı, kusma ve bilinç kaybı şikayetiyle geldi hastalar."