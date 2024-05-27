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        Burdur'da diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 23'ünün tedavisi Antalya'da sürüyor

        Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan hastalardan 23'ünün, sevk edildikleri Antalya'da tedavisinin sürdüğünü, durumlarının iyiye gittiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:01
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        Burdur'da diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 23'ünün tedavisi Antalya'da sürüyor
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        Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan hastalardan 23'ünün, sevk edildikleri Antalya'da tedavisinin sürdüğünü, durumlarının iyiye gittiğini söyledi.

        Ekingen, kentte faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın çalışanlarıyla bir araya gelerek, yaptıkları sağlık yatırımları ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

        Birçok ilçede devlet hastanesi yapımının sürdüğünü anlatan Ekingen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen şehir hastanesinin yıl sonunda tam kapasiteyle hizmet vereceğini vurguladı.

        Ekingen, gazetecilerin, Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan hastaların çevre kentlerdeki hastaneler ile diyaliz merkezlerine sevk edilmesine ilişkin soruları üzerine şunları kaydetti:

        "Antalya'ya, Burdur'dan şu ana kadar 23 hasta sevk edildi. Hastalardan 3'ü entübe, genel durumları iyiye gidiyor, diyalizlerini alıyorlar. Takiplerini yapıyoruz. Burdur Bucak'tan aldığımız hastalar oldu. Çok iyi reaksiyon aldık, koordine olduk ve yoğun bakım yataklarını hızlıca böbrek hastaları için diyalize ayarladık. Antalya Şehir Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırması, Kepez Devlet Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hastalarımızın tedavisi sürüyor. Bulantı, kusma ve bilinç kaybı şikayetiyle geldi hastalar."

        Bir gazetecinin, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol'un gittiği özel hastanede bypass ameliyatı olmasının ardından vefatına ilişkin soru üzerine Ekingen, "Ailenin şikayeti üzerine adli başvuru olduğu için biz de idari soruşturma başlattık." dedi.

        Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi alan 31 hasta 25 Mayıs'ta rahatsızlanmış, hastalar Antalya, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur Bucak'a sevk edilmişti. Antalya'ya ilk etapta 8 hastanın sevk edildiği bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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